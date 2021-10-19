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Україна запустила "Віртуальний музей російської агресії"

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 15:33
Україна запустила "Віртуальний музей російської агресії" Фото: в Україні запустили "Віртуальний музей російської агресії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Україна запустила "Віртуальний музей російської агресії". Він буде наповнюватися фактами про злочини РФ в окупованому Криму і на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію проєкту в "Мистецькому Арсеналі".

Як зазначив директор Інституту нацпам'яті Антон Дробович, поки що в "віртуальному музеї" демонструються 20 кейсів, що стосуються конкретних злочинів, скоєних РФ в Криму в 2014-2015 роках. Вони містять свідчення очевидців, правоохоронців і жертв агресії і розташовані в хронологічному порядку.

Надалі на сайті будуть публікувати також дані про події на Донбасі.

Дробович зазначив, що збором інформації та наповненням сайту займалися волонтери та громадські організації, але перевірку відомостей на достовірність проводила прокуратура. Глава ІНП повідомив, що "віртуальний музей" на стадії підготовки до запуску тричі намагалися хакнути представники країни-агресора. Зловмисники без успіху намагалися заблокувати сайт і заволодіти його даними.

"Музей" розташовується на сторінці rusaggression.gov.ua

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