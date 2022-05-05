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Украина запустила портал для сбора пожертвований United24: как будет работать система

Фото: Украина запустила портал для сбора пожертвований United24 (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина запустила глобальную инициативу для помощи United24. Благодаря этой инициативе люди со всего мира смогут пожертвовать деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Сейчас в United24 (U24) входит одноименная фандрейзинговая платформа U24. Ее цель - увеличить пожертвования в пользу Украины, в частности аккумулировав благотворительные взносы международных партнеров, доноров и публичных лиц.

Направления помощи

Пожертвования направляются по трем направлениям:

  • Defence and Demining - Оборона и разминирование
  • Humanitarian and Medical Aid - Гуманитарная и медицинская помощь
  • Rebuild Ukraine - Восстановление Украины

Средства, привлеченные по направлению Rebuild Ukraine, будут направлены на восстановление инфраструктуры, в частности дорог, мостов, аэропортов, портов.

Как работает платформа

United24 предоставляет возможность сделать донейт в один клик из любой страны мира.

Все средства направляются на счета Национального банка Украины, закреплены за профильными министерствами - Министерством обороны Украины, Министерством здравоохранения Украины и Министерство инфраструктуры Украины.

Кто сможет помочь

United24 имеет целью объединить весь мир для поддержки Украины - от правительств стран и международных фондов, от промышленных гигантов до фэшн-брендов, от звезд кино и музыки в общественных и политических деятелей, а также граждан разных стран.

Контроль и отчетность

За действенное использование средств отвечают Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Министерство инфраструктуры.

Отчетность о назначении и распределении средств будет предоставляться министерствами раз в неделю.

Консалтингово-аудиторская компания "Делойт" в Украине, которая является частью международной сети Deloitte, ежеквартально будет проверять сводный отчет всех министерств.

Кроме этого, команда инициативы будет публиковать отчетность на самой платформе United24 и на официальных страницах инициативы в социальных сетях.

Напомним, Кабинет министров утвердил Положение о Едином государственном web-портал для сбора пожертвований на поддержку Украины United24. Создание и введение в эксплуатацию портала поручено Министерству цифровой трансформации.

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