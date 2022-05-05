Україна запустила портал для збору пожертв United24: як працюватиме система

Україна запустила глобальну ініціативу для допомоги United24. Завдяки цій ініціативі люди з усього світу зможуть пожертвувати кошти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.
Наразі до складу United24 (U24) входить однойменна фандрейзингова платформа U24. Її ціль - збільшити пожертви на користь України, зокрема акумулювавши благодійні збори міжнародних партнерів, донорів та публічних осіб.
Напрями допомоги
Пожертви спрямовуються за трьома напрямами:
Кошти, залучені за напрямком Rebuild Ukraine, будуть направлені на відновлення інфраструктури, зокрема доріг, мостів, аеропортів, портів.
United24 надає можливість зробити донейт в один клік з будь-якої країни світу.
Усі кошти направляються на рахунки Національного банку України, закріплені за профільними міністерствами - Міністерством оборони України, Міністерством охорони здоров’я України та Міністерство інфраструктури України.
United24 має на меті об’єднати весь світ для підтримки України - від урядів країн до міжнародних фондів, від промислових гігантів до фешн-брендів, від зірок кіно та музики до громадських та політичних діячів, а також громадян різних країн.
За дієве використання коштів відповідають Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство інфраструктури.
Звітність про призначення та розподіл коштів буде надаватися міністерствами раз на тиждень.
Консалтингово-аудиторська компанія "Делойт" в Україні, яка є частиною міжнародної мережі Deloitte, щоквартально перевірятиме зведений звіт всіх міністерств.
Окрім цього, команда ініціативи висвітлюватиме звітність на самій платформі United24 та на офіційних сторінках ініціативи у соціальних мережах.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив Положення про Єдиний державний вебпортал для збору пожертв на підтримку України United24. Створення та введення в експлуатацію порталу доручено Міністерству цифрової трансформації.
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