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Украина запустила Национальное информбюро по вопросам военнопленных

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Киев, Четверг 17 марта 2022 09:53
Украина запустила Национальное информбюро по вопросам военнопленных Фото: Ирина Верещук (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Украина дала старт работе Национального информационного бюро по вопросам военнопленных. Бюро создано согласно соответствующей Женевской конвенции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"С сегодняшнего дня у нас создано Национальное информационное бюро согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года. Определено, что государственное предприятие "Украинский национальный центр развития мира"… будет юридическим лицом публичного права и выполнять функции Национального информационного бюро", - отметила она.

Она также подчеркнула, что украинская сторона уже проинформировала об этом Красный Крест и надеется на плодотворное сотрудничество.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом заявил, что украинская армия взяла в плен около 2 000 российских военных.

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Ирина Верещук Война России против Украины
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