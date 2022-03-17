Украина запустила Национальное информбюро по вопросам военнопленных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"С сегодняшнего дня у нас создано Национальное информационное бюро согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года. Определено, что государственное предприятие "Украинский национальный центр развития мира"… будет юридическим лицом публичного права и выполнять функции Национального информационного бюро", - отметила она.

Она также подчеркнула, что украинская сторона уже проинформировала об этом Красный Крест и надеется на плодотворное сотрудничество.