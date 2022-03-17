Украина запустила Национальное информбюро по вопросам военнопленных
Украина дала старт работе Национального информационного бюро по вопросам военнопленных. Бюро создано согласно соответствующей Женевской конвенции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.
"С сегодняшнего дня у нас создано Национальное информационное бюро согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года. Определено, что государственное предприятие "Украинский национальный центр развития мира"… будет юридическим лицом публичного права и выполнять функции Национального информационного бюро", - отметила она.
Она также подчеркнула, что украинская сторона уже проинформировала об этом Красный Крест и надеется на плодотворное сотрудничество.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом заявил, что украинская армия взяла в плен около 2 000 российских военных.
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