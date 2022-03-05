Украина запускает сайт для иностранцев, которые хотят вступить в Интернациональный легион

Как отмечается в сообщении, в частности, чтобы вступить в ряды Интернационального легиона обороны Украины, необходимо обратиться в посольство Украины в своем государстве с соответствующим намерением и уточнить, какие документы и одежда (оборудование) нужны или рекомендованы.

Затем необходимо пройти собеседование в посольстве с атташе по вопросам обороны и оформить визу с консулом. Далее подается заявка на призыв в Вооруженные силы Украины на добровольную военную службу по контракту.

После этого легионер получит инструкцию по поездке в Украину, необходимые документы и оборудование. Рекомендовано, если есть, взять с собой военный комплект, например, одежду или ее элементы, снаряжение, шлем, бронежилеты и тому подобное.

При необходимости представители посольств и консульств Украины окажут помощь в пути.

Прибыв на сборный пункт в Украине, легионер подписывает контракт и присоединяется к Интернациональному легиону обороны Украины. После этого он готов вступить в битву с оккупантами вместе с бойцами со всего мира и украинскими воинами, отмечается в сообщении.

Напомним, указом президента Владимира Зеленского с 1 марта 2022 года был введен безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернационального легиона обороны Украины, кроме граждан государства-агрессора.