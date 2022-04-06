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Украина запускает международную кампанию бойкота российских товаров и компаний

Новина українською →
Украина, Среда 06 апреля 2022 14:32
Украина запускает международную кампанию бойкота российских товаров и компаний Фото: Украина запускает международную кампанию бойкота российских товаров (artlebedev.com)
Автор: Александр Белоус

Украина запускает международную информационную кампанию DO NOT sponsor murder по бойкотированию российских и белорусских товаров и компаний за рубежом. К ней могут присоединиться как украинские, так и международные компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис по развитию предпринимательства и экспорта.

Главная идея проекта заключается в:

  • донесении до иностранного бизнеса важности бойкота российских и белорусских товаров и услуг;
  • содействии быстрому и масштабному падению экономики стран-агрессоров;
  • замене российских и белорусских товаров и услуг на товары и услуги стран, выступающих против войны в Украине, или же в знак поддержки экономики Украины - украинские.

Как украинскому бизнесу присоединиться к инициативе?

  • Нужно отправить логотип компании/организации в любом из этих форматов: png, ai, svg на электронный адрес [email protected]. Его разместят на странице инициативы в знак поддержки кампании DO NOT sponsor murder.
  • Поставить один из вариантов движущихся строк на сайт компании: "We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!", "Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products".
  • Использовать другие разработанные визуальные материалы кампании в социальных сетях компании / организации.

Как иностранному бизнесу присоединиться к кампании?

  • Отказаться от сотрудничества с российскими и белорусскими контрагентами.
  • Убрать российские и белорусские товары с полок магазинов.
  • Заменить российских и белорусских партнеров на партнеров стран, выступающих против войны в Украине или же в знак поддержки экономики Украины - на украинских. Подать заявку на поиск партнеров в Украине можно здесь.
  • Поставить один из вариантов баннеров на сайт компании:
  • "We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!",
  • "Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products".
  • Использовать визуальные материалы кампании DO NOT sponsor murder в социальных сетях компании.

Как иностранным гражданам присоединиться к кампании?

- Не покупать российские и белорусские товары.

- В социальных сетях комментировать и распространять сообщения с отметками аккаунтов корпораций, которые продолжают сотрудничество с россией и беларусью. Для этого рекомендуется использовать следующие хэштеги: #DONOTsponsormurder #StandWithUkraine #IbuyUkrainian

- Выходить на митинги против компаний, сотрудничающих с россией и беларусью.

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