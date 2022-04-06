Украина запускает международную кампанию бойкота российских товаров и компаний
Украина запускает международную информационную кампанию DO NOT sponsor murder по бойкотированию российских и белорусских товаров и компаний за рубежом. К ней могут присоединиться как украинские, так и международные компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис по развитию предпринимательства и экспорта.
Главная идея проекта заключается в:
- донесении до иностранного бизнеса важности бойкота российских и белорусских товаров и услуг;
- содействии быстрому и масштабному падению экономики стран-агрессоров;
- замене российских и белорусских товаров и услуг на товары и услуги стран, выступающих против войны в Украине, или же в знак поддержки экономики Украины - украинские.
Как украинскому бизнесу присоединиться к инициативе?
- Нужно отправить логотип компании/организации в любом из этих форматов: png, ai, svg на электронный адрес [email protected]. Его разместят на странице инициативы в знак поддержки кампании DO NOT sponsor murder.
- Поставить один из вариантов движущихся строк на сайт компании: "We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!", "Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products".
- Использовать другие разработанные визуальные материалы кампании в социальных сетях компании / организации.
Как иностранному бизнесу присоединиться к кампании?
- Отказаться от сотрудничества с российскими и белорусскими контрагентами.
- Убрать российские и белорусские товары с полок магазинов.
- Заменить российских и белорусских партнеров на партнеров стран, выступающих против войны в Украине или же в знак поддержки экономики Украины - на украинских. Подать заявку на поиск партнеров в Украине можно здесь.
- Поставить один из вариантов баннеров на сайт компании:
- "We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!",
- "Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products".
- Использовать визуальные материалы кампании DO NOT sponsor murder в социальных сетях компании.
Как иностранным гражданам присоединиться к кампании?
- Не покупать российские и белорусские товары.
- В социальных сетях комментировать и распространять сообщения с отметками аккаунтов корпораций, которые продолжают сотрудничество с россией и беларусью. Для этого рекомендуется использовать следующие хэштеги: #DONOTsponsormurder #StandWithUkraine #IbuyUkrainian
- Выходить на митинги против компаний, сотрудничающих с россией и беларусью.