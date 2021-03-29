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Украина запускает курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО. Обещают жилье и стипендии

Автор: РБК-Украина

Украина в июне запустит бесплатные двухмесячные подготовительные курсы для абитуриентов с оккупированных территорий, которые хотят поступить в украинские вузы. Будущим студентам обещают предоставлять жилье и стипендии.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук.

По ее словам, пилотный проект запустят на базе 25 вузов, которые определят на конкурсе. Абитуриенты, поступающие через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", получат возможность посещать подготовительные курсы, которые предусматривают стипендиальное обеспечение и бесплатное проживание в общежитиях.

"Мы планируем, что курсы по такому формату начнутся накануне Дня Конституции Украины и продлятся до начала учебного процесса в университетах, это ориентировочно 2-2,5 месяца", - отметила Драганчук.

По ее словам, подготовка такого абитуриента обойдется государству в 8-13 тысяч гривен в месяц с учетом стипендии, расходов на общежитие и так далее. Ожидается, что в этом году на курсы поступят от 500 до 750 человек.

После этих курсов абитуриенты смогут поступать в любой вуз, а не только в тот, на базе которых проходила подготовка.

Напомним, в прошлом году почти 2 000 абитуриентов из Крыма и оккупированного Донбасса поступили в украинские вузы.

Тем временем Россия может впервые провести свой аналог ВНО на оккупированном Донбассе, чтобы выпускники школ поступали в российские вузы.

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Новости Украины КрымабитуриентыОРДЛО
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