Украина запускает курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО. Обещают жилье и стипендии

По ее словам, пилотный проект запустят на базе 25 вузов, которые определят на конкурсе. Абитуриенты, поступающие через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", получат возможность посещать подготовительные курсы, которые предусматривают стипендиальное обеспечение и бесплатное проживание в общежитиях.

"Мы планируем, что курсы по такому формату начнутся накануне Дня Конституции Украины и продлятся до начала учебного процесса в университетах, это ориентировочно 2-2,5 месяца", - отметила Драганчук.

По ее словам, подготовка такого абитуриента обойдется государству в 8-13 тысяч гривен в месяц с учетом стипендии, расходов на общежитие и так далее. Ожидается, что в этом году на курсы поступят от 500 до 750 человек.

После этих курсов абитуриенты смогут поступать в любой вуз, а не только в тот, на базе которых проходила подготовка.