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Украина запросит новую партию вакцины Pfizer. До 14 февраля направит запрос COVAX

Автор: Анастасия Рокитна

Украина предоставит дополнительный запрос на получение новой партии доз вакцины Pfizer от коронавируса. Соответствующий запрос направят COVAX.

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Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

По его словам, COVAX с апреля ожидает увеличения объемов вакцин, Украина также заинтересована в продолжении партнерства.

"До 14 февраля предполагается, что Украина предоставит дополнительный запрос об увеличении количества доз вакцины Pfizer, которое планируем получить во втором квартале 2021 года", - сообщил Иващенко.

В Минздраве Украины ранее заявили, что страна в феврале получит 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Вакцина будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Вместе с тем, в Украине возможна ситуация, когда одновременно будут доставлены вакцины Pfizer и китайская Sinovac. В первую очередь для вакцинации медработников будут использовать Pfizer.

Как сообщало РБК-Украина, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина нуждается в закупке 15 миллионов доз вакцины от коронавируса.

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