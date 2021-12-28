UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина запросила внеочередное заседание подгруппы ТКГ: что хотят обсудить

Автор: Анастасия Рокитна

Украина запросила внеочередное заседание подгруппы ТКГ. Хочет обсудить вопрос нарушения перемирия со стороны боевиков.

Об этом заявил спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Новости Донбасса".

Он отметил, что в результате обстрелов позиций ВСУ в период с 22 по 28 декабря четверо украинских военнослужащих получили ранения, в том числе двое находятся в тяжелом состоянии.

"Мы сделали запрос на проведение внеочередных консультаций в формате рабочей подгруппы по безопасности ТКГ на сегодня, 28 декабря, для обсуждения вопросов систематического нарушения со стороны Вооруженных сил РФ/ОРДЛО и фактического отсутствия деэскалации напряженности на линии разграничения после предыдущего заседания ТКГ 22 декабря", - рассказал Арестович.

По состоянию на 13:15 28 декабря Вооруженные силы РФ/ОРДЛО отказались от участия в предложенных консультациях, добавил Арестович.

Напомним, ТКГ договорилась вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассУкраина