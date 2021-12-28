Україна запросила позачергове засідання підгрупи ТКГ: що хочуть обговорити

Про це заявив спікер української делегації ТКГ Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Новини Донбасу ".

Він зазначив, що в результаті обстрілів позицій ЗСУ в період з 22 по 28 грудня четверо українських військовослужбовців отримали поранення, в тому числі двоє перебувають у важкому стані.

"Ми зробили запит на проведення позачергових консультацій у форматі робочої підгрупи з безпеки ТКГ на сьогодні, 28 грудня, для обговорення питань систематичного порушення з боку Збройних сил РФ/ОРДЛО і фактичної відсутності деескалації напруженості на лінії розмежування після попереднього засідання ТКГ 22 грудня", - розповів Арестович.

Станом на 13:15 28 грудня Збройні сили РФ/ОРДЛО відмовилися від участі в запропонованих консультаціях, додав Арестович.