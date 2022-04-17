Украина запросила у стран G7 финансовую поддержку на 50 млрд долларов

Украина запросила у стран Большой семерки G7 финансовую поддержку в размере 50 млрд долларов. Это должно помочь покрыть связанный с войной дефицит госбюджета в течение следующих шести месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко в эфире телемарафона.
Кроме того, он сказал, что Украина также рассматривает возможность выпуска облигаций с нулевым купоном
Устенко сказал, что эти варианты активно обсуждаются.
Как сообщало РБК-Украина, Совет директоров МВФ принял решение создать специальный административный счет для зачисления средств на поддержку Украины. Деньги, которые поступят на счет, будут направлены, прежде всего, на обеспечение потребностей платежного баланса и государственного бюджета для стабилизации экономики Украины.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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