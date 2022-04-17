Україна запросила у країн G7 фінансову підтримку на 50 млрд доларів

Україна запросила у країн Великої сімки G7 фінансову підтримку в розмірі 50 млрд доларів. Це має допомогти покрити пов'язаний з війною дефіцит держбюджету протягом наступних шести місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента з економічних питань Олега Устенка в ефірі телемарафону.

Крім того, він сказав, що Україна також розглядає можливість випуску облігацій з нульовим купоном

Устенко сказав, що ці варіанти активно обговорюються.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада директорів МВФ прийняла рішення створити спеціальний адміністративний рахунок для зарахування коштів на підтримку України. Гроші, які надійдуть на рахунок, будуть спрямовані, перш за все, на забезпечення потреб платіжного балансу та державного бюджету для стабілізації економіки України.