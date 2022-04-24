Украина запросила дополнительное оборудование для АЭС, - МАГАТЭ

"Мы будем координировать реализацию той помощи, которую окажут МАГАТЭ и его государства-члены, в том числе путем доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты Украины. Потребности велики, и я очень благодарен за значительную поддержку, которую наши государства-члены уже заявили, что они предоставят", - сказал он.

Украина имеет 15 действующих реакторов на четырех станциях, семь из которых в настоящее время подключены к сети, в том числе два на запорожской АЭС, которая захвачена Россией.

Гросси сказал, что МАГАТЭ до сих пор не получает дистанционную передачу данных от своих систем мониторинга, установленных на Чернобыльской АЭС.

На следующей неделе Росси должен посетить электростанцию, которую российские войска оккупировали вскоре после вторжения в Украину, но покинули ее 31 марта. Он сказал, что передаст оборудование для радиационного контроля, а также средства индивидуальной защиты.