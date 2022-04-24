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Україна запросила Додаткове обладнання для АЕС, - МАГАТЕ

Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (iaea.org)
Автор: Олександр Білоус

Україна запросила у Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)" повний список обладнання", яке їй необхідно для експлуатації атомних електростанцій під час війни з Росією. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що список включає в себе пристрої для вимірювання радіації, захисні матеріали, комп'ютерну допомогу, системи електропостачання та дизельні генератори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми будемо координувати реалізацію тієї допомоги, яку нададуть МАГАТЕ і його держави-члени, в тому числі шляхом доставки необхідного обладнання безпосередньо на ядерні об'єкти України. Потреби великі, і я дуже вдячний за значну підтримку, яку наші держави-члени вже заявили, що вони нададуть", - сказав він.

Україна має 15 діючих реакторів на чотирьох станціях, сім з яких в даний час підключені до мережі, в тому числі два на Запорізькій АЕС, яка захоплена Росією.

Гроссі сказав, що МАГАТЕ досі не отримує дистанційну передачу даних від своїх систем моніторингу, встановлених на Чорнобильській АЕС.

Наступного тижня Россі повинен відвідати електростанцію, яку російські війська окупували незабаром після вторгнення в Україну, але покинули її 31 Березня. Він сказав, що передасть обладнання для радіаційного контролю, а також засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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