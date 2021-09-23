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Украина запретит пальмовое масло в молочных продуктах и детском питании

Автор: Юлия Бойко

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №5148, которым запрещается использование пальмового масла в молочных продуктах, детском питании и кондитерских изделиях. За документ проголосовали 304 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Цель законопроекта - запрет использования пальмового масла в пищевых продуктах, в том числе и в детском питании.

Документом предполагается урегулировать применение гидрогенизированного пальмового масла в производстве пищевых продуктов и установить требования к маркировке пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.

В частности, предлагается:

  • запретить использование пальмового масла в традиционных молочных продуктах;
  • запретить использование гидрогенизированного пальмового масла и других гидрогенизированных растительных жиров в детском питании;
  • запретить использование гидрогенизированного пальмового масла в пищевых продуктах (кондитерские изделия: шоколад, мороженое и т.д.);
  • ввести штрафные санкции за нарушения;
  • ввести четкое и понятное маркировки пищевой продукции, содержащей пальмовое масло.
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