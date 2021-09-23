Украина запретит пальмовое масло в молочных продуктах и детском питании
Фото: в молочных продуктах запретят пальмовое масло (РБК-Украина)
Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №5148, которым запрещается использование пальмового масла в молочных продуктах, детском питании и кондитерских изделиях. За документ проголосовали 304 нардепа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.
Цель законопроекта - запрет использования пальмового масла в пищевых продуктах, в том числе и в детском питании.
Документом предполагается урегулировать применение гидрогенизированного пальмового масла в производстве пищевых продуктов и установить требования к маркировке пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
В частности, предлагается:
- запретить использование пальмового масла в традиционных молочных продуктах;
- запретить использование гидрогенизированного пальмового масла и других гидрогенизированных растительных жиров в детском питании;
- запретить использование гидрогенизированного пальмового масла в пищевых продуктах (кондитерские изделия: шоколад, мороженое и т.д.);
- ввести штрафные санкции за нарушения;
- ввести четкое и понятное маркировки пищевой продукции, содержащей пальмовое масло.