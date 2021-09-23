Україна заборонить пальмову олію в молочних продуктах і дитячому харчуванні
Фото: у молочних продуктах заборонять пальмову олію (РБК-Україна)
Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект №5148, яким забороняється використання пальмової олії в молочних продуктах, дитячому харчуванні та кондитерських виробах. За документ проголосували 304 нардепи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.
Мета законопроекту - заборона використання пальмової олії в харчових продуктах, в тому числі і в дитячому харчуванні.
Документом передбачається врегулювати застосування гідрогенізованої пальмової олії у виробництві харчових продуктів та встановити вимоги до маркування харчових продуктів, що містять пальмову олію.
Зокрема, пропонується:
- заборонити використання пальмової олії в традиційних молочних продуктах;
- заборонити використання гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні;
- заборонити використання гідрогенізованої пальмової олії в харчових продуктах (кондитерські вироби: шоколад, морозиво і т. д.);
- ввести штрафні санкції за порушення;
- ввести чітке і зрозуміле маркування харчової продукції, що містить пальмову олію.