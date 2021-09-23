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Україна заборонить пальмову олію в молочних продуктах і дитячому харчуванні

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Київ, Четвер 23 вересня 2021 15:24
Україна заборонить пальмову олію в молочних продуктах і дитячому харчуванні Фото: у молочних продуктах заборонять пальмову олію (РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект №5148, яким забороняється використання пальмової олії в молочних продуктах, дитячому харчуванні та кондитерських виробах. За документ проголосували 304 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Мета законопроекту - заборона використання пальмової олії в харчових продуктах, в тому числі і в дитячому харчуванні.

Документом передбачається врегулювати застосування гідрогенізованої пальмової олії у виробництві харчових продуктів та встановити вимоги до маркування харчових продуктів, що містять пальмову олію.

Зокрема, пропонується:

  • заборонити використання пальмової олії в традиційних молочних продуктах;
  • заборонити використання гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні;
  • заборонити використання гідрогенізованої пальмової олії в харчових продуктах (кондитерські вироби: шоколад, морозиво і т. д.);
  • ввести штрафні санкції за порушення;
  • ввести чітке і зрозуміле маркування харчової продукції, що містить пальмову олію.
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