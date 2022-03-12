Украина запретила экспорт удобрений из-за войны

Кабинет министров ввел нулевую квоту для экспорта минеральных удобрений. Это означает фактический запрет на вывоз удобрений из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минагрополитики .

В соответствующем постановлении правительства названы такие позиции:

"В связи с военным положением для сохранения равновесия на внутреннем рынке значимых минеральных удобрений правительство вводит нулевую квоту для их экспорта. То есть, фактический запрет на вывоз удобрений из Украины. Это касается азотных, фосфорных, калийных и сложных удобрений", - говорится в сообщении.

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