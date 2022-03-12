Україна заборонила експорт добрив через війну

Кабінет міністрів запровадив нульову квоту для експорту мінеральних добрив. Це означає фактичну заборону на вивіз добрив з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінагрополітики.
"У зв’язку з воєнним станом для збереження рівноваги на внутрішньому ринку значущих мінеральних добрив уряд запроваджує нульову квоту для їх експорту. Тобто, фактичну заборону на вивіз добрив із України. Це стосується азотних, фосфорних, калійних та складних добрив", - йдеться в повідомленні.
У відповідній постанові уряду йдеться про:
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