Украина запретила экспорт удобрений из-за войны
Кабинет министров ввел нулевую квоту для экспорта минеральных удобрений. Это означает фактический запрет на вывоз удобрений из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минагрополитики.
"В связи с военным положением для сохранения равновесия на внутреннем рынке значимых минеральных удобрений правительство вводит нулевую квоту для их экспорта. То есть, фактический запрет на вывоз удобрений из Украины. Это касается азотных, фосфорных, калийных и сложных удобрений", - говорится в сообщении.
В соответствующем постановлении правительства названы такие позиции:
- удобрения минеральные или химические, азотные (код УКТ ВЭД 3102);
- удобрения минеральные или химические, фосфорные (код УКТ ВЭД 3103);
- удобрения минеральные или химические, калийные (код УКТ ВЭД 3104);
- удобрения минеральные или химические с содержанием двух или трех питательных элементов: азота, фосфора и калия; другие удобрения; товары этой группы в таблетках, упаковках массой брутто не более 10 кг (код УКТ ВЭД 3105).
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