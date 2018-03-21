Украина может заочно привлечь к ответственности авиакомпании РФ за полеты в Крым

В связи с невыплатой Россией штрафов за нарушение воздушного пространства при авиаперелетах в оккупированных Крым Украина намерена использовать инструмент заочного осуждения в отношении руководителей авиакомпаний РФ. Об этом говорится в статье РБК-Украина "Украина намерена арестовать активы российских авиакомпаний за полеты в Крым".

В частности, как рассказали РБК-Украина в Госавиаслужбе, после начала процедуры заочного осуждения Госавиаслужба сможет в рамках уголовного производства обратиться в суд с гражданским иском о признании себя потерпевшей стороной и об аресте имущества руководства авиакомпаний РФ.

"При этом, согласно нормам УПК, мы можем арестовать не только имущество подозреваемых, но и имущество юридического лица, действиями которого был нанесен вред, то есть - активы авиакомпаний, в том числе самолеты. То есть, предъявив подозрение, к примеру, директору авиакомпании, соответствующие органы смогут обратиться в наш суд к следственному судье, чтобы он выдал решение об аресте активов директора и авиакомпании, которое действительно в любой стране мира при соблюдении международных правовых норм", - пояснил начальник юридического управления Госавиаслужбы Виктор Авдеев.

Получив на руки решение суда об аресте активов, Украина через Минюст или Генеральную прокуратуру сможет обратиться за международно-правовой помощью к другим странам.

"Украина, имея на руках данные о том, что тот или иной самолет того или иного российского авиаперевозчика, побывал, к примеру, вчера в Крыму, а сегодня прилетел, допустим в Варшаву, сможет по соответствующим международным каналам обратиться к правоохранительным органам Польши с просьбой об аресте этого самолета. Я думаю, первые решения об аресте активов могут быть вынесены при слаженной работе всех госорганов через два-три месяца. Но сразу это не будет касаться всех 40 российских авиакомпаний", - отметил Авдеев.

РБК-Украина направило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию с неуплатой штрафов за нарушение украинского воздушного пространства десяти российским авиакомпаниям, но получила ответ только от одной из них.

"Мы не получали от авиационных властей Украины каких-либо предписаний или требований касательно упомянутой вами темы", - сообщили изданию в пресс-службе российской авиакомпании "Нордавиа".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может заставить Российскую Федерацию выплатить штрафы за рейсы в Крым с помощью санкций.