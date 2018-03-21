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Україна може заочно притягнути до відповідальності авіакомпанії РФ за польоти до Криму

НовиниПолітика    21.03.2018 - 09:59
Фото: російський літак (facebook.com-aeroflot)
Фото: російський літак (facebook.com-aeroflot)

В Державіаслужбі допускають арешт активів російських авіакомпаній на користь України за кордоном

У зв'язку з невиплатою Росією штрафів за порушення повітряного простору при авіаперельотах до окупованого Крим Україна має намір використати інструмент заочного засудження у відношенні керівників авіакомпаній РФ. Про це йдеться в статті РБК-Україна "Україна має намір заарештувати активи російських авіакомпаній за польоти до Криму".

Зокрема, як розповіли РБК-Україна в Державіаслужбі, після початку процедури заочного засудження Державіаслужба зможе в рамках кримінального провадження звернутися до суду з цивільним позовом про визнання себе потерпілою стороною та про арешт майна керівництва авіакомпаній РФ.

"При цьому, згідно з нормами КПК, ми можемо заарештувати не тільки майно підозрюваних, але й майно юридичної особи, діями якої було завдано шкоду, тобто - активи авіакомпаній, в тому числі літаки. Тобто, пред'явивши підозру, наприклад, директору авіакомпанії, відповідні органи зможуть звернутися до нашого суду до слідчого судді, щоб він видав рішення про арешт активів директора і авіакомпанії, яке дійсне в будь-якій країні світу при дотриманні міжнародних правових норм", - пояснив начальник юридичного управління Державіаслужби Віктор Авдєєв

Отримавши на руки рішення суду про арешт активів, Україна через Мін'юст або Генеральну прокуратуру зможе звернутися за міжнародно-правовою допомогою до інших країн.

"Україна, маючи на руках дані про те, що той чи інший літак того чи іншого російського авіаперевізника, побував, наприклад, вчора в Криму, а сьогодні прилетів, припустимо до Варшави, зможе за відповідними міжнародними каналами звернутися до правоохоронних органів Польщі з проханням про арешт цього літака. Я думаю, перші рішення про арешт активів можуть бути винесені при злагодженій роботі всіх держорганів за два-три місяці. Але відразу це не буде стосуватися всіх 40 російських авіакомпаній", - зазначив Авдєєв.

РБК-Україна направило запити з проханням прокоментувати ситуацію з несплатою штрафів за порушення українського повітряного простору десяти російським авіакомпаніям, але отримала відповідь тільки від однієї з них.

"Ми не отримували від авіаційної влади України будь-яких розпоряджень або вимог щодо згаданої вами теми", - повідомили виданню в прес-службі російської авіакомпанії "Нордавіа".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може змусити Російську Федерацію виплатити штрафи за рейси в Крим з допомогою санкцій.

 

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За кожен рейс до окупованого Криму Україна штрафує авіакомпанії РФ на 136 тис. гривень
Теги: Російська Федерація, Крим, авиакомпания
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