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Украина заняла второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19

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Суббота 23 октября 2021 07:01
Украина заняла второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19 Фото: в Украине вспышка коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В мире 21 октября диагностировали более 457 000 новых случаев COVID-19. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, России. В частности, в США зафиксировали более 82 000, в Великобритании - более 49 000 и в России - более 37 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Украина. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 4 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Украина. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.

За все время пандемии вылечились от недуга 220 859 762 лица. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 953 455 смертей от COVID-19.

Напомним, за сутки, 21 октября, в Украине зафиксировали 23 785 случаев коронавирусной болезни и 614 летальных случаев от нее, госпитализировали 5 141 человека, выздоровели 8 530 человек.

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