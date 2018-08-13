Украина заняла 8 место в медальном зачете ЧЕ по летним видам спорта

Наши спортсмены завоевали 8 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых наград

Сборная Украины заняла 8 место в медальном зачете на первом чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходил со 2 по 12 августа в Великобритании и Германии. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Украинские спортсмены завоевали 26 наград, из которых 8 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых.

Турнир в Глазго и Берлине стал первым мультиспортивным чемпионатом Европы, который отныне будет проводиться раз в четыре года. На турнире разыгрываются награды в семи видах спорта - легкой атлетике, водных видах, велоспорте, спортивной гимнастике, гребле, гольфе и триатлоне.

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего):

1. Россия - 31-19-16 (66)

2. Великобритания - 26-26-22 (74)

3. Италия - 15-17-28 (60)

4. Голландия - 15-15-13 (43)

5. Германия - 13-17-23 (53)

6. Франция - 13-14-15 (42)

7. Польша - 9-6-6 (21)

8. Украина - 8-13-5 (26)

9. Швейцария - 8-4-7 (19)

10. Венгрия - 7-4-4 (15)

Напомним, украинец Марьян Закальницкий стал чемпионом Европы в ходьбе на 50 км.