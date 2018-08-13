Украина заняла 8 место в медальном зачете ЧЕ по летним видам спорта

Новости Спорт 13.08.2018 - 08:21
Фото: Ольга Ляхова, Наталья Прищепа и Анна Рыжикова (twitter.com/OlympicUA)
Фото: Ольга Ляхова, Наталья Прищепа и Анна Рыжикова (twitter.com/OlympicUA)

Наши спортсмены завоевали 8 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых наград

Сборная Украины заняла 8 место в медальном зачете на первом чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходил со 2 по 12 августа в Великобритании и Германии. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований. 

Украинские спортсмены завоевали 26 наград, из которых 8 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых.

Турнир в Глазго и Берлине стал первым мультиспортивным чемпионатом Европы, который отныне будет проводиться раз в четыре года. На турнире разыгрываются награды в семи видах спорта - легкой атлетике, водных видах, велоспорте, спортивной гимнастике, гребле, гольфе и триатлоне. 

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего):

1. Россия - 31-19-16 (66) 
2. Великобритания - 26-26-22 (74) 
3. Италия - 15-17-28 (60) 
4. Голландия - 15-15-13 (43) 
5. Германия - 13-17-23 (53) 
6. Франция - 13-14-15 (42) 
7. Польша - 9-6-6 (21) 
8. Украина - 8-13-5 (26) 
9. Швейцария - 8-4-7 (19) 
10. Венгрия - 7-4-4 (15)

Напомним, украинец Марьян Закальницкий стал чемпионом Европы в ходьбе на 50 км.

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Теги:  чемпионат Европы,  плавание,  легкая атлетика,  соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС