Україна посіла 8 місце в медальному заліку ЧЄ з літніх видів спорту

Наші спортсмени завоювали 8 золотих, 13 срібних і 5 бронзових нагород

Збірна України посіла 8 місце в медальному заліку на першому чемпіонаті Європи з літніх видів спорту, який проходив з 2 по 12 серпня у Великій Британії та Німеччині. Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.

Українські спортсмени завоювали 26 нагород, з яких 8 золотих, 13 срібних і 5 бронзових.

Турнір в Глазго і Берліні став першим мультиспортивним чемпіонатом Європи, який відтепер буде проводитися раз на чотири роки. На турнірі розігруються нагороди в семи видах спорту - легкій атлетиці, водних видах, велоспорті, спортивній гімнастиці, веслуванні, гольфі та тріатлоні.

Медальний залік (золото, срібло, бронза, всього):

1. Росія - 31-19-16 (66)

2. Велика Британія - 26-26-22 (74)

3. Італія - ​​15-17-28 (60)

4. Голландія - 15-15-13 (43)

5. Німеччина - 13-17-23 (53)

6. Франція - 13-14-15 (42)

7. Польща - 9-6-6 (21)

8. Україна - 8-13-5 (26)

9. Швейцарія - 8-4-7 (19)

10. Угорщина - 7-4-4 (15)

Нагадаємо, українець Мар'ян Закальницький став чемпіоном Європи в ходьбі на 50 км.