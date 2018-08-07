Украинец Закальницкий стал чемпионом Европы в ходьбе на 50 км

Это первая медаль в истории Украины в спортивной ходьбе на 50 км

Украинец Марьян Закальницкий выиграл золото на чемпионате Европы по легкой атлетике, став сильнейшим на дистанции 50 километров по спортивной ходьбе. Об этом в Twitter сообщает прес-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Он опередил Матея Тота из Словакии на 55 секунд. На третьем месте финишировал Дмитрий Дзюбин из Беларуси, он проиграл украинцу 1 минуту 27 секунд.

Как отмечает SportArena, Марьян стал первым чемпионом Европы по легкой атлетике в 2018 году. Ранее он никогда не брал медалей на крупных международных соревнованиях. Кроме этого, это первая медаль в истории Украины в спортивной ходьбе на 50 км.

Чемпионат по легкой атлетики проходит в Берлине в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.