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Україна посіла 5 місце в Європі за новими випадками COVID-19 за добу

Україні , Субота 19 вересня 2020 08:39
Україна посіла 5 місце в Європі за новими випадками COVID-19 за добу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Україна посіла 5 місце в Європі за новими випадками COVID-19 за 18 вересня. За загальною кількістю підтверджених випадків хвороби Україна займає у світі вже 25 місце.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, які відстежує статистику щодо коронавірусу в країнах світу.

Так, за останню добу в країнах Європи найбільше нових випадків коронавірусу підтвердили у Франції, Росії, Іспанії, Великобританії та Україні. У відповідному світовому антирейтингу Україна перебуває на 15 місці.

Лідерами європейського антирейтингу за загальною кількістю виявлених заражень залишається Росія, Іспанія і Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна розташувалася на 25 місці.

Як повідомляло РБК-Україна, в МОЗ прогнозують, що в Україні буде стрімке зростання захворювань на коронавірус.

Крім того, в Раді нацбезпеки та оборони України прогнозували, що до кінця жовтня буде 360 тисяч заражених COVID-19.

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