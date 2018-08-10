Украина может заменить Канаду в поставках пшеницы в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия откажется от закупки ячменя и пшеницы из Канады

Саудовская Аравия планирует заморозить отношения с Канадой в сфере торговли из-за конфликта, что может предоставить Украине возможность возобновить экспорт пшеницы уже в этом сезоне. Об этом сообщает The New Yorker.

После того как министр иностранных дел Канады Христя Фриланд привлекла внимание к нарушениям прав человека в Саудовской Аравии началось противостояние между двумя странами.

Саудовская Аравия осудила это заявление и выслала из страны посла Канады и отозвала своего. Также прекратила авиасообщение с Торонто государственная авиалиния, а тысячам студентов в Канаде было приказано покинуть эту страну.

В королевстве сообщили, что планируют заморозить отношения в сфере торговли между двумя странами. Государственное агенство Саудовской Аравии предоставило указания експортам зерна отказаться от закупки пшеницы и ячменя в Канады через международные тендеры.

Вместе с тем, аналитики считают, что эта ситуация может поспособствовать Украине возобновить экспорт зерновых в Саудовскую Аравию уже в этом году.

Украина является основным экспортером ячменя в Саудовскую Аравию, но пшеницу не продавала до этой страны с 2016 года.

Аналитик APK-inform заявил, что "В нынешней ситуации, этот рынок может стать многообещающим для украинских экспортеров зерна".

APK-Inform считает, что такое решение госагенства Саудовской Аравии по закупке может позволить Украине возобновить экспорт пшеницы в королевство.

Напомним, Украина уже экспортировала 3,4 млн тонн зерна. В частности, экспортировано 1,5 млн тонн пшеницы, в том числе продовольственной - 848 тыс. тонн, фуражной - 669 тыс. тонн.