Україна може замінити Канаду у постачанні пшениці до Саудівської Аравії

Саудівська Аравія відмовиться від закупівлі ячменю та пшениці з Канади

Саудівська Аравія планує заморозити відносини з Канадою в сфері торгівлі із-за конфлікту, що може надати змогу Україні поновити експорт пшениці вже цього сезону. Про це повідомляє The New Yorker.

Після того як міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд привернула увагу до порушень прав людини в Саудівській Аравії почалось протистояння між двома країнами.

Саудівська Аравія засудила цю заяву й вислала з країни посла Канади й відкликала свого. Також припинила авіасполучення з Торонто державна авіалінія, а тисячам студентів у Канаді було наказано полишити цю країну.

В королівстві повідомили, що планують заморозити відносини у сфері торгівлі між двома країнами. Державне агенство Саудівської Аравії надало вказівки експортам зерна відмовитись від закупки пшениці та ячменю у Канади через міжнародні тендери.

Разом з тим, аналітики вважають, що ця ситуація може посприяти Україні поновити експорт зернових до Саудівської Аравії вже цього року.

Україна є основним експортером ячменю до Саудівської Аравії, але пшеницю не продавала до цієї країни з 2016 року.

Аналітик APK-inform заявив, що "В теперішній ситуації, цей ринок може стати багатообіцяючим для українських експортерів зерна".

APK-Inform вважає, що таке рішення держагенства Саудівської Аравії з закупівлі може дозволити Україні відновити експорт пшениці до королівства.

Нагадаємо, Україна вже експортувала 3,4 млн тонн зерна. Зокрема, експортовано 1,5 млн тонн пшениці, в тому числі продовольчої - 848 тис. тонн, фуражної - 669 тис. тонн.