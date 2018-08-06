Украина уже экспортировала 3,4 млн тонн зерна

С начала июля Украина экспортировала 1,5 млн тонн пшеницы

Украина с начала текущего маркетингового года, который начался с 1 июля 2018 года, экспортировала 3,4 млн тонн зерновых культур. Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

В частности, экспортировано 1,5 млн тонн пшеницы, в том числе продовольственной - 848 тыс. тонн, фуражной - 669 тыс. тонн. Также на экспорт отправлено 870 тыс. тонн ячменя и 902 тыс. тонн кукурузы.

"Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано свыше 398 тыс. тонн масличных культур. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил 345 тыс. тонн", - сообщили в службе.

По данным департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства и рассадничества Госпродпотребслужбы, в течение аналогичного периода прошлого маркетингового года было экспортировано 3,5 млн тонн зерновых.

В частности, в прошлом году экспортировали более 1,2 млн тонн пшеницы, почти 1,3 млн тонн ячменя и 940 тыс. тонн кукурузы.

Напомним, 24 июля 2018 года в посольстве Австрии призвали Украину в ближайшее время отменить запрет на экспорт леса.