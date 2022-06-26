Украина закупила у Германии 2900 противотанковых гранатометов Matador, - СМИ

Власти Украины закупили у немецкого производителя оружия Dynamit Nobel Defence (DND) 2900 противотанковых гранатометов RGW 90 Matador. Закупка совершена за государственный средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag .

Еще в марте Киев закупил у этого концерна 5100 гранатометов RGW 90 Matador. Таким образом ВСУ уже получили 8 тысяч единиц такого вооружения.

Последний заказ был размещен двумя траншами: сначала будет поставлено 2 300 систем, а затем еще 576 единиц.

По данным издания, оружие уже доставлено в Украину.

Система, изготовленная в Бурбахе, Северный Рейн-Вестфалия, представляет собой своего рода базуку, которая может стрелять с плеча без отдачи.

В апреле министр обороны Германии Кристин Ламбрехт (СДПГ) заявила, что промышленность поддержит поставки Киеву.

"Украина заказывает, а Германия платит", - пообещал тогда министр.