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Украина закупила у Германии 2900 противотанковых гранатометов Matador, - СМИ

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Киев, Воскресенье 26 июня 2022 13:17
Украина закупила у Германии 2900 противотанковых гранатометов Matador, - СМИ Фото: Украина закупила у Германии 2900 противотанковых гранатометов Matador (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Власти Украины закупили у немецкого производителя оружия Dynamit Nobel Defence (DND) 2900 противотанковых гранатометов RGW 90 Matador. Закупка совершена за государственный средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag.

Еще в марте Киев закупил у этого концерна 5100 гранатометов RGW 90 Matador. Таким образом ВСУ уже получили 8 тысяч единиц такого вооружения.

Последний заказ был размещен двумя траншами: сначала будет поставлено 2 300 систем, а затем еще 576 единиц.

По данным издания, оружие уже доставлено в Украину.

Система, изготовленная в Бурбахе, Северный Рейн-Вестфалия, представляет собой своего рода базуку, которая может стрелять с плеча без отдачи.

В апреле министр обороны Германии Кристин Ламбрехт (СДПГ) заявила, что промышленность поддержит поставки Киеву.

"Украина заказывает, а Германия платит", - пообещал тогда министр.

Напомним, ранее Германия обнародовала полный список вооружения, которое будет предоставлено Украине в рамках военной помощи.

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