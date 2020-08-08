Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом

Украина закрывает контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании правительства.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Согласно решению правительства, КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа.

"Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - отметил Немчинов.

Пропуск через КПВВ будет разрешен лишь для украинцев и членов их семей:

место жительства которых зарегистрировано в Крыму, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;

место жительства которых зарегистрировано за пределами Крыма, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома";

лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Крыма.

Выезд из временно оккупированной территории Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции. Выезд и въезд в Крым для украинцев при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Государственной погранслужбы по согласованию с Минреинтеграции.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину мобилизироваться, чтобы предотвратить вторую волну COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Украине последние четыре дня фиксируются антирекорды по количеству новых случаев коронавируса.