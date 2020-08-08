Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом

КПВВ закроют с 9 по 30 августа
Украина закрывает контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании правительства.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
Согласно решению правительства, КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа.
"Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - отметил Немчинов.
Пропуск через КПВВ будет разрешен лишь для украинцев и членов их семей:
Выезд из временно оккупированной территории Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции. Выезд и въезд в Крым для украинцев при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Государственной погранслужбы по согласованию с Минреинтеграции.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину мобилизироваться, чтобы предотвратить вторую волну COVID-19.
Также РБК-Украина писало, что в Украине последние четыре дня фиксируются антирекорды по количеству новых случаев коронавируса.