Україна закриває КПВВ на адмінкордоні з Кримом

Україна закриває контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на позачерговому засіданні уряду.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

Згідно з рішенням уряду, КПВВ буде закрито з 8:00 9 серпня по 8:00 30 серпня.

"Рішення спрямоване на запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2", - зазначив Немчинов.

Пропуск через КПВВ буде дозволений лише для українців та членів їх сімей:

місце проживання яких зареєстровано в Криму, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна - на в'їзд;

місце проживання яких зареєстровано за межами Криму, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома";

осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Криму

Виїзд з тимчасово окупованої території Криму інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції. Виїзд і в'їзд в Крим для українців за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Державної прикордонної служби за погодженням з Минреинтеграции.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабміну мобілізуватися, щоб запобігти другу хвилю COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в Україні останні чотири дні фіксуються антирекорди за кількістю нових випадків коронавіруса.