UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина закрыла порты для российских кораблей

Автор: Анастасия Рокитна

Украина закрыла российским судам доступ в свои внутренние воды. Закон вступил в силу с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.

Согласно закону, кораблям под флагом государства-агрессора запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами.

Этот же запрет введен в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины. Также запрещается регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.

Реакция России

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовится к "силовому решению проблемы Донбасса". То же заявил президент РФ Владимир Путин.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация