Україна закрила порти для російських кораблів

Україна закрила російським суднам доступ у свої внутрішні води. Закон набув чинності з 1 січня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради.
Відповідно до закону, кораблям під прапором держави-агресора заборонено перевозити пасажирів і вантажі в міжнародних рейсах між річковими портами.
Ця ж заборона введена відносно каботажних вантажних рейсів у внутрішніх водах України. Також забороняється реєстрація в Державному судновому реєстрі України плавзасобів росіян.
Раніше представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна нібито готується до "силового вирішення проблеми Донбасу". Те само заявив президент РФ Володимир Путін.