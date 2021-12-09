Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025, - Зеленский

Сообщается, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином. Он прибыл в Киева на празднование 30-летия Украинской ассоциации футбола.

По словам Зеленского, Украина стремится проводить различные соревнования под эгидой УЕФА и других спортивных организаций. В частности, заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году.

Кроме того, УАФ рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу и финала Лиги конференций УЕФА.

"Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году. У нашей страны достаточно богатые традиции в проведении на высоком уровне мировых и европейских чемпионатов по олимпийским видам спорта", - подчеркнул Зеленский.