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Україна зацікавлена в проведенні Суперкубка УЄФА в 2024 або 2025, - Зеленський

Автор: Артем Горовенко

Україна зацікавлена в проведенні футбольного Суперкубка УЄФА в 2024 або 2025 роках. А також може провести інші турніри європейського рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александером Чеферином. Він прибув до Києва на святкування 30-річчя Української асоціації футболу.

За словами Зеленського, Україна прагне проводити різні змагання під егідою УЄФА та інших спортивних організацій. Зокрема, зацікавлена в проведенні Суперкубка УЄФА в 2024 або 2025 році.

Крім того, УАФ розглядає можливість подачі заявок на проведення чемпіонату Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічого чемпіонату Європи з пляжного футболу, чемпіонату Європи U-21, чемпіонату Європи U-17, чемпіонату Європи з футзалу та фіналу Ліги конференцій УЄФА.

"Україна разом з Польщею успішно провела фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року і на високому рівні прийняла фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА в 2018 році. У нашої країни досить багаті традиції в проведенні на високому рівні світових і європейських чемпіонатів з олімпійських видів спорту", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує провести Олімпійські ігри у 2030 чи 2032 році. Очікується, що за 10 років у країні буде достатньо розвинена для цього інфраструктура.

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Володимир ЗеленськийУЕФА