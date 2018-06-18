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Интервью

Украина заинтересована в экономическом сотрудничестве с ОАЭ

НовостиПолитика    18.06.2018 - 17:56
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Член парламента ОАЭ Ахмед Аль-Джарван положительно оценил динамику экономических отношений после отмены виз между странами

Глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве в сфере экономики с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом он сказал во время встречи с президентом Всемирного совета толерантности и мира, членом парламента ОАЭ Ахмедом Аль-Джарваном и послом Арабских Эмиратов в Украине Салемом Ахмедом Аль-Каабе, передает пресс-служба парламента.

"Нас интересует сотрудничество в сфере экономики. Украина имеет мощный потенциал и разработки в различных сферах, в частности в энергетике. В прошлом году более ста компаний представляли Украину в ОАЭ на выставке... Мы заинтересованы в сотрудничестве международных организаций и большей координации нашего союза, который может стать такой площадкой", - отметил глава ВР.

При этом член парламента ОАЭ Ахмед Аль-Джарван положительно оценил динамику экономических отношений после отмены виз между странами.

Напомним, Парубий предложил подготовить и подписать межпарламентское соглашение между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

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Теги публикации: Андрей Парубий, Объединенные Арабские Эмираты, экономика, сотрудничество  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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