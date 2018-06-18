Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна зацікавлена в економічному співробітництві з ОАЕ

НовиниПолітика    18.06.2018 - 17:56
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Член парламенту ОАЕ Ахмед Аль-Джарван позитивно оцінив динаміку економічних відносин після відміни віз між країнами

Голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що Україна зацікавлена у співпраці у сфері економіки з Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ). Про це він сказав під час зустрічі з президентом Всесвітньої ради толерантності та миру, членом парламенту ОАЕ Ахмедом Аль-Джарваном та послом Арабських Еміратів в Україні Салемом Ахмедом Аль-Каабі, передає прес-служба парламенту.

"Нас цікавить співпраця у сфері економіки. Україна має потужний потенціал і розробки у різних сферах, зокрема в енергетиці. Минулого року більше ста компаній представляли Україну в ОАЕ на виставці… Ми зацікавлені у співпраці міжнародних організацій і більшій координації нашого союзу, який може стати таким майданчиком", - зазначив голова ВР.

При цьому член парламенту ОАЕ Ахмед Аль-Джарван позитивно оцінив динаміку економічних відносин після відміни віз між країнами.

Нагадаємо, Парубій запропонував підготувати і підписати міжпарламентську угоду між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ).

Рада може ухвалити виборчий кодекс до середини жовтня, - Парубій У Раді пройдуть консультації щодо правки до закону про антикорупційний суд
Теги публікації: Андрій Парубій, Об'єднані Арабські Емірати, экономика, сотрудничество  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся