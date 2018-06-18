Україна зацікавлена в економічному співробітництві з ОАЕ

Член парламенту ОАЕ Ахмед Аль-Джарван позитивно оцінив динаміку економічних відносин після відміни віз між країнами

Голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що Україна зацікавлена у співпраці у сфері економіки з Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ). Про це він сказав під час зустрічі з президентом Всесвітньої ради толерантності та миру, членом парламенту ОАЕ Ахмедом Аль-Джарваном та послом Арабських Еміратів в Україні Салемом Ахмедом Аль-Каабі, передає прес-служба парламенту.

"Нас цікавить співпраця у сфері економіки. Україна має потужний потенціал і розробки у різних сферах, зокрема в енергетиці. Минулого року більше ста компаній представляли Україну в ОАЕ на виставці… Ми зацікавлені у співпраці міжнародних організацій і більшій координації нашого союзу, який може стати таким майданчиком", - зазначив голова ВР.

При цьому член парламенту ОАЕ Ахмед Аль-Джарван позитивно оцінив динаміку економічних відносин після відміни віз між країнами.

Нагадаємо, Парубій запропонував підготувати і підписати міжпарламентську угоду між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ).