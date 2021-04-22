Украина задолжала 10,5 млрд гривен пенсий внутренним переселенцам, - Денисова

По ее словам, некоторым пенсионерам в тот период останавливали выплаты на месяц, а некоторым и на год.

"Потом люди через суды эти пенсии себе отсудили. Но согласно решениям судов, за тот период в целом набежала сумма в 10,5 млрд грн, которую государство должно заплатить этим людям", - заявила Денисова.

Омбудсмен отметила, что в постановлении Кабинета министров указано, что эта ситуация должна быть урегулирована порядком, который необходимо утвердить отдельным решением.

"И до сих пор его не утвердили, и 10,5 млрд не выплатили", - резюмировала Денисова.