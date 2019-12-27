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Украина взыскала первый штраф за нарушение воздушного пространства в Крыму

Новости » Общество     27.12.2019 - 00:52
Украина взыскала первый штраф за нарушение воздушного пространства в Крыму
Фото: аэропорт "Симферополь" (wikipedia.org)

Штраф оплатила авиакомпания Казахстана

Впервые со времени аннексии Крыма в Украинский бюджет поступили деньги, взысканные в качестве штрафа за нарушение воздушного пространства. Об этом передает РБК-Украина и ссылкой на информационное агентство Министерства обороны АрміяINFORM.

Речь идет о привлечении к финансовой ответственности казахского акционерного общества "Авиакомпания Euro-Asia Air". Его самолет 8 августа 2019 года выполнил полет в пределах запретной зоны над оккупированным полуостровом.

Уже в ноябре 2019 года Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в отрасли гражданской авиации.

"Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен", - отмечает агентство.

В целом с марта 2014 года число незаконных пересечений воздушных границ Украины в пределах оккупированного полуострова превысило 200 тысяч. Однако до сих пор ни одна авиакомпания не понесла за это финансовой ответственности, хотя суммы наложенных штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний составляют уже 13 миллиардов гривен.

Украина взыскала первый штраф за нарушение воздушного пространства в Крыму

Отметим, после аннексии АР Крым, Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова.

Напомним, летом мониторинговый ресурс PlaneRadar зафиксировал два американских самолета, которые осуществили разведку у побережья Крыма.

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