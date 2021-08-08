Украина может взять медаль в последний день Олимпиады: расписание и церемония закрытия

Сегодня, 8 августа, состоится церемония закрытия Олимпийских игр-2020 в Токио. В последний день Олимпиады Украина еще имеет шанс пополнить медальную копилку наград.
Подробнее о расписании последнего дня ОИ-2020 - в материале РБК-Украина.
Главная медальная надежда сегодняшнего дня возложена на Елену Старикову, которая пробилась в четверку спринта в велотреке. Также за медали будут бороться марафонцы Александр Ситковский, Богдан-Иван Городыський и Николай Нижнык, а также команда Украины в многоборье по художественной гимнастике.
Церемония закрытия Олимпиады начнется в 14:00 по Киеву. После ее окончания олимпийский огонь погаснет.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Марафон, мужчины
3:00 - медальный забег: Александр Ситковский, Богдан-Иван Городыський, Николай Нижнык
ВЕЛОТРЕК
Спринт, женщины
4:18 - полуфинал, 5:45 - финал: Елена Старикова
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Командное многоборье
С 5:00 - финал: Украина (Мариола Бондарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк и Мария Высочанская)
Другие финалы дня:
3:00 - волейбол (женщины), матч за "бронзу": Южная Корея - Сербия
5:00 - гандбол (женщины), матч за "бронзу": Норвегия - Швеция
5:30 - баскетбол (женщины), матч за золото: США - Япония
6:00 - велотрек (мужчины), кейрин
6:25 - велотрек (женщины), омниум
7:30 - волейбол (женщины), матч за "золото": Бразилия - США
7:40 - водное поло (мужчины), матч за "бронзу": Венгрия - Испания