Украина может взять медаль в последний день Олимпиады: расписание и церемония закрытия

Главная медальная надежда сегодняшнего дня возложена на Елену Старикову, которая пробилась в четверку спринта в велотреке. Также за медали будут бороться марафонцы Александр Ситковский, Богдан-Иван Городыський и Николай Нижнык, а также команда Украины в многоборье по художественной гимнастике.

Церемония закрытия Олимпиады начнется в 14:00 по Киеву. После ее окончания олимпийский огонь погаснет.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Марафон, мужчины

3:00 - медальный забег: Александр Ситковский, Богдан-Иван Городыський, Николай Нижнык

ВЕЛОТРЕК

Спринт, женщины

4:18 - полуфинал, 5:45 - финал: Елена Старикова

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Командное многоборье

С 5:00 - финал: Украина (Мариола Бондарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк и Мария Высочанская)

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