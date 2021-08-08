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Украина может взять медаль в последний день Олимпиады: расписание и церемония закрытия

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 8 августа, состоится церемония закрытия Олимпийских игр-2020 в Токио. В последний день Олимпиады Украина еще имеет шанс пополнить медальную копилку наград.

Подробнее о расписании последнего дня ОИ-2020 - в материале РБК-Украина.

Главная медальная надежда сегодняшнего дня возложена на Елену Старикову, которая пробилась в четверку спринта в велотреке. Также за медали будут бороться марафонцы Александр Ситковский, Богдан-Иван Городыський и Николай Нижнык, а также команда Украины в многоборье по художественной гимнастике.

Церемония закрытия Олимпиады начнется в 14:00 по Киеву. После ее окончания олимпийский огонь погаснет.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Марафон, мужчины

  • 3:00 - медальный забег: Александр Ситковский, Богдан-Иван Городыський, Николай Нижнык

ВЕЛОТРЕК

Спринт, женщины

  • 4:18 - полуфинал, 5:45 - финал: Елена Старикова

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Командное многоборье

  • С 5:00 - финал: Украина (Мариола Бондарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк и Мария Высочанская)

Другие финалы дня:

  • 3:00 - волейбол (женщины), матч за "бронзу": Южная Корея - Сербия
  • 5:00 - гандбол (женщины), матч за "бронзу": Норвегия - Швеция
  • 5:30 - баскетбол (женщины), матч за золото: США - Япония
  • 6:00 - велотрек (мужчины), кейрин
  • 6:25 - велотрек (женщины), омниум
  • 7:30 - волейбол (женщины), матч за "золото": Бразилия - США
  • 7:40 - водное поло (мужчины), матч за "бронзу": Венгрия - Испания
  • 8:00 - бокс (женщины до 60 кг): Келли Харрингтон (Ирландия) - Беатрис Феррейра (Бразилия)
  • 8:15 - бокс (мужчины до 63 кг): Кейшоун Дэвис (США) - Энди Круз (Куба)
  • 8:45 - бокс (женщины до 75 кг): Лорен Прайс (Великобритания) - Кьян Ли (Китай)
  • 8:45 - бокс (мужчины +91 кг): Баходир Ялолов (Узбекистан) - Ричард Торрез (США)
  • 9:00 - гандбол (женщины), матч за "золото": РОК - Франция
  • 10:30 - водное поло (мужчины), матч за "золото": Греция - Сербия

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