Україна може взяти медаль в останній день Олімпіади: розклад і церемонія закриття

Головна медальна Надія сьогоднішнього дня покладена на Олену Старікову, яка пробилася в четвірку спринту у велотреку. Також за медалі боротимуться марафонці Олександр Сітковський, Богдан-Іван Городиський та Микола Нижник, а також команда України у багатоборстві з художньої гімнастики.

Церемонія закриття Олімпіади розпочнеться о 14: 00 за Києвом. Після її закінчення олімпійський вогонь згасне.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Марафон, чоловіки

3:00-медальний забіг: Олександр Ситковський, Богдан-Іван ГОРОДИСЬКИЙ, МИКОЛА Нижник

ВЕЛОТРЕК

Спринт, жінки

4:18-півфінал, 5: 45-фінал: Олена Старікова

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

Командне багатоборство

З 5:00-Фінал: Україна (Маріола Бондарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк і Марія Височанська)

Інші фінали дня: