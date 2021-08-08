Україна може взяти медаль в останній день Олімпіади: розклад і церемонія закриття

Сьогодні, 8 серпня, відбудеться церемонія закриття Олімпійських ігор - 2020 в Токіо. В останній день Олімпіади Україна ще має шанс поповнити медальну скарбничку нагород.
Детальніше про розклад останнього дня ОІ-2020 - в матеріалі РБК-Україна.
Головна медальна Надія сьогоднішнього дня покладена на Олену Старікову, яка пробилася в четвірку спринту у велотреку. Також за медалі боротимуться марафонці Олександр Сітковський, Богдан-Іван Городиський та Микола Нижник, а також команда України у багатоборстві з художньої гімнастики.
Церемонія закриття Олімпіади розпочнеться о 14: 00 за Києвом. Після її закінчення олімпійський вогонь згасне.
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Марафон, чоловіки
3:00-медальний забіг: Олександр Ситковський, Богдан-Іван ГОРОДИСЬКИЙ, МИКОЛА Нижник
ВЕЛОТРЕК
Спринт, жінки
4:18-півфінал, 5: 45-фінал: Олена Старікова
ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА
Командне багатоборство
З 5:00-Фінал: Україна (Маріола Бондарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк і Марія Височанська)
Інші фінали дня:
3:00-волейбол( жінки), матч за "бронзу": Південна Корея-Сербія
5:00-гандбол (жінки), матч за "бронзу": Норвегія-Швеція
5:30-баскетбол (жінки), матч за золото: США-Японія
6:00-велотрек( чоловіки), кейрін
6:25-велотрек( жінки), омніум
7:30-волейбол (жінки), матч за "золото": Бразилія-США
7:40-водне поло (чоловіки), матч за "бронзу": Угорщина-Іспанія