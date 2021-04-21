Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ: Кабмин поддержал закон

Украина выйдет из еще одного соглашения с Содружеством независимых государств. Кабинет министров поддержал соответствующий проект закона.

Такое решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Речь идет о выходе из соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках СНГ.

Теперь закон направят в Верховную раду, и после его утверждения парламентом состоится окончательный выход.