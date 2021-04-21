ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ: Кабмин поддержал закон

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 13:41
Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ: Кабмин поддержал закон Фото: Кабмин поддержал выход Украины из еще одного соглашения с СНГ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Украина выйдет из еще одного соглашения с Содружеством независимых государств. Кабинет министров поддержал соответствующий проект закона.

Такое решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Речь идет о выходе из соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках СНГ.

Теперь закон направят в Верховную раду, и после его утверждения парламентом состоится окончательный выход.

Напомним, в начале марта Кабинет министров одобрил проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи. Документ будет направлен в Верховную раду.

Как писало РБК-Украина, в феврале Кабмин принял постановление о выходе Украины из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины СНГ
NEWS
Карантин в Украине продлевают до 30 июня, - Шмыгаль
Карантин в Украине продлевают до 30 июня, - Шмыгаль
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"