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Україна вийде зі ще однієї угоди з СНД: Кабмін підтримав закон

Новость на русском → Україна, Середа 21 квітня 2021 13:41
Україна вийде зі ще однієї угоди з СНД: Кабмін підтримав закон Фото: Кабмін підтримав вихід України з ще однієї угоди з СНД (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Україна вийде зі ще однієї угоди зі Співдружністю незалежних держав. Кабінет міністрів підтримав відповідний проект закону.

Таке рішення уряд ухвалив у ході сьогоднішнього засідання.

Йдеться пpo вихід з угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях СНД.

Тепер закон направлять до Верховної ради, і після його затвердження парламентом відбудеться остаточний вихід.

Нагадаємо, на початку березня Кабінет міністрів схвалив проект закону про вихід України з Угоди про співробітництво в розвитку і використанні систем стільникового рухомого зв'язку. Документ буде направлений у Верховну раду.

Як писало РБК-Україна, в лютому Кабмін прийняв постанову про вихід України з Угоди про координацію міждержавних відносин в галузі поштового та електричного зв'язку. Угода була підписана в 1992 році в Бішкеку.

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