Украина вывела свой контингент в составе миссии НАТО из Афганистана

Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Генштаба ВСУ в Facebook.
Сообщается, что личный состав вывели из Афганистана в период с 1 по 5 июня. Возвращение состоялось в соответствии с решением НАТО о завершении миссии по итогам заседания альянса на уровне министров иностранных дел и министров обороны в апреле 2021 года.
Также сообщается, что в состав миссии "Решительная поддержка" входил 21 военнослужащий Вооруженных сил Украины. Основными задачами украинского национального персонала были:
Предполагается, что полученный опыт украинские военные будут применять в районе проведения операции Объединенных сил.
Напомним, ранее сообщалось, что США вывели более половины своих войск из Афганистана.
При этом союзники в Европе просили Вашингтон отложить вывод войск из Афганистана. Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.