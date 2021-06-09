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Украина вывела свой контингент в составе миссии НАТО из Афганистана

Автор: РБК-Украина

Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Генштаба ВСУ в Facebook.

Сообщается, что личный состав вывели из Афганистана в период с 1 по 5 июня. Возвращение состоялось в соответствии с решением НАТО о завершении миссии по итогам заседания альянса на уровне министров иностранных дел и министров обороны в апреле 2021 года.

Также сообщается, что в состав миссии "Решительная поддержка" входил 21 военнослужащий Вооруженных сил Украины. Основными задачами украинского национального персонала были:

  • выполнение обязанностей на должностях штабных офицеров в штабе миссии;
  • ведение инженерной разведки путей движения, объектов и местности;
  • выполнение мер по противодействию применению самодельных взрывных устройств и обезвреживание взрывоопасных предметов;
  • дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования и тому подобное.

Предполагается, что полученный опыт украинские военные будут применять в районе проведения операции Объединенных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что США вывели более половины своих войск из Афганистана.

При этом союзники в Европе просили Вашингтон отложить вывод войск из Афганистана. Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.

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