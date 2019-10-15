Украина выступила за усиление НАТО в Восточной Европе

Украина поддерживает все инициативы НАТО, направленные на усиление присутствия в Восточной Европе. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает пресс-служба МИД в Facebook.

Сообщается, что Боднар провел встречу со словацкими и чешскими СМИ в рамках пресс-тура по Украине. В частности, он рассказал о ситуации в контексте российской военной агрессии, а также заявил, что Украина поддерживает все инициативы партнеров по Североатлантическому альянсу, направленные на усиление НАТО в регионе.

Кроме того, Боднар выразил надежду на продление санкций против России, дальнейшую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны европейских партнеров.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс открыт для конструктивного диалога с Россией.

Отметим, до этого представительство НАТО в Украине поддержало так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию на Донбассе. Кроме того, в НАТО считают данную формулу единственным путем к политическому урегулированию ситуации на востоке Украины.