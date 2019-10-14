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НАТО открыто для конструктивного диалога с Россией, - Столтенберг

Новости » Политика    14.10.2019 - 17:21
НАТО открыто для конструктивного диалога с Россией, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

Генсек НАТО заявил, что Россия бросает вызов контролю над вооружениями

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс открыт для конструктивного диалога с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО, передает пресс-служба Альянса.

"Россия бросает вызов контролю над вооружениями. Мы видели это совсем недавно в связи с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В течение многих лет Соединенные Штаты и НАТО настаивали на том, чтобы Россия уничтожила свои ракеты, нарушающие договор. Но вместо этого Россия пошла другим путем. Впервые за десятилетия РФ разработала и развернула ракеты средней дальности в Европе. Все союзники поддержали решение Соединенных Штатов выйти из договора", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что НАТО не собирается размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Добавив, что Альянс не хочет новой гонки вооружений и готов к диалогу с РФ.

"Мы по-прежнему открыты для конструктивного диалога с Россией. И привержены эффективному контролю над вооружениями. И в то же время мы будем продолжать поддерживать надежное сдерживание и оборону", - сказал он.

Он добавил, что безопасность людей - основанная цель НАТО.

Напомним, ранее Столтенберг призвал власти Российской Федерации вернуться к соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

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