Украина вышла из военного соглашения в рамках СНГ

Кабинет министров прекратил для Украины действие военного соглашения в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании Кабмин решил прекратить действие соглашения об организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники от 1995 года. Кроме того, прекращается действие протокола о внесении изменений и дополнений в соответствующее соглашение.

Отметим, это соглашение заключалось для укрепления и развития сотрудничества стран СНГ в сфере обороны.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что объем внешней торговли товарами Украины со странами СНГ в январе-марте 2019 года сократился еще на 5% - до 4,3 млрд долларов.

В феврале 2019 года Украина вышла из координационных органов СНГ. В течение последних месяцев Киев работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных в рамках содружества. Отметим, с 1 апреля между Украиной и Российской Федерацией больше не действует договор о дружбе.