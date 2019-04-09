Украина сократила торговлю со странами СНГ и увеличила с ЕС

Фото: флаги Украины и ЕС (twitter.com/VGroysman)

Торговый оборот со странами Европейского союза вырос на 6%

Объем внешней торговли товарами Украины со странами СНГ в январе-марте 2019 года составил 4,300 млрд долларов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4,530 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины в страны СНГ сократился на 6% до 1,515 млн долларов, импорт - на 4% до 2,785 млрд долларов. Отрицательное сальдо сократилось и составляет 1,270 млрд долларов. Доля стран СНГ в экспорте упала до 12%, в импорте - до 20%.

В то же время экспорт товаров из Украины в страны ЕС вырос на 3% до 5,240 млрд долларов, импорт - на 9% до 5,909 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 669 млн долларов. Доля стан ЕС в экспорте из Украины составила 43%, в импорте - 43%.

Напомним, по данным Государственной фискальной службы, экспорт товаров из Украины в страны ЕС в 2018 году вырос на 15% до 20,153 млрд долларов, импорт - на 10% до 24,294 млрд долларов. Доля стан ЕС во внешней торговле Украины в 2018 году составила 42,6% (в 2017 году - также 42,6%).

Как сообщало РБК-Украина, объем внешней торговли товарами Украины в январе-марте 2019 года составил 25,937 млрд долларов, что на 8% больше, чем в январе-марте 2018 года (24,091 млрд долларов).